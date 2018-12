Marvin Ogunjimi revient en Belgique au Lierse Kempenzonen

Ogunjimi avait fait un essai avec du jaune-noir pendant les dix derniers jours et a réussi à convaincre le personnel technique pendant cette période. "Avec Lierse, j'ai trouvé un club qui peut réaliser mes ambitions", a réagi le nouveau venu. "J'ai aussi consciemment choisi de vivre près de chez moi et de jouer au football. Au cours de la dernière semaine et demie, je me suis retrouvé dans un environnement chaleureux et familial. J'ai déjà pu constater qu'il y a aussi beaucoup de talent dans ce groupe de joueurs. De plus, la supervision est également très professionnelle. Après plusieurs discussions avec le conseil d'administration et les entraîneurs, j'ai été totalement convaincu de choisir le Lierse. Tout est réuni ici pour réussir. Et c'est aussi mon objectif. Ensemble, nous devons viser le plus haut possible."

Premier retour en Belgique depuis 2014

Le parcours professionnel du Malinois a été quelque peu chahuté ces dernières années. Après une percée au Racing Genk en janvier 2012, un transfert rémunérateur en Primera Division espagnole à Majorque a suivi. Il n'a pas réussi à s'y imposer pendant la première moitié de la saison. Ont suivi ensuite des prêts au Standard, Beerschot et OH Louvain. A partir de juin 2014, Ogunjimi a commencé son odyssée à travers les pays exotiques du football. Après le club norvégien Strömgodset, ont succédé le sud-coréen de Suwon, le thaïlandais de Ratchaburi Mitr Pol, l'albanais de Skënderbeu et le kazakh d'Okzhetpes. En août 2017, il est arrivé au MVV Maastricht aux Pays-Bas qu'il a quitté en mars suivant. En avril, il est arrivé au Dinamo Brest en Belarus. Après deux mois il est parti avant de signer le 1er juillet pour le Saigon FC au Vietnam.