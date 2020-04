Le PSG s'intéresserait à Adam Marusic. Ce serait une bonne nouvelle pour le KVO.

En 2017, Ostende a vendu le polyvalent Monténégrin Adam Marusic (27 ans), acheté à Courtrai pour un peu plus de deux millions, pour 5,5 millions à la Lazio Rome. L'extérieur droit obtient souvent de bonnes cotes dans la Botte et on l'annonce au PSG, de même qu'un médian de la Lazio, Sergej Milinkovic-Savic (ex-Genk). La semaine passée, La Gazzetta dello Sport a écrit que Leonardo, le directeur technique du PSG, envisageait d'enrôler les deux joueurs pour un montant total de 120 millions d'euros.

Luc Devroe, qui avait vendu Marusic pour le compte d'Ostende, n'est pas surpris de la valeur actuelle du joueur : "À l'époque, je trouvais Adam idéal pour Anderlecht, mais le Sporting ne voulait pas offrir plus de 2,5 millions. Yves Vanderhaeghe le voulait depuis un an, mais Courtrai ne l'avait pas lâché facilement. Durant sa saison à Ostende, Adam a évolué à toutes les places ou à peu près. Sa mentalité est exemplaire. Il sait très bien ce dont il est capable ou pas et j'ai appris que la Lazio était également très satisfaite de lui." Selon Devroe, devenu manager, sa revente à un club de plus grande envergure profiterait à Ostende. "Le KVO a droit à 12,5% du prix de revente dépassant les 5,5 millions d'euros." Si Marusic est transféré pour une somme de l'ordre de grandeur évoqué par la Gazzetta, soit quelque vingt millions, Ostende toucherait un montant de l'ordre de 1,5 à deux millions.

En 2017, Ostende a vendu le polyvalent Monténégrin Adam Marusic (27 ans), acheté à Courtrai pour un peu plus de deux millions, pour 5,5 millions à la Lazio Rome. L'extérieur droit obtient souvent de bonnes cotes dans la Botte et on l'annonce au PSG, de même qu'un médian de la Lazio, Sergej Milinkovic-Savic (ex-Genk). La semaine passée, La Gazzetta dello Sport a écrit que Leonardo, le directeur technique du PSG, envisageait d'enrôler les deux joueurs pour un montant total de 120 millions d'euros.Luc Devroe, qui avait vendu Marusic pour le compte d'Ostende, n'est pas surpris de la valeur actuelle du joueur : "À l'époque, je trouvais Adam idéal pour Anderlecht, mais le Sporting ne voulait pas offrir plus de 2,5 millions. Yves Vanderhaeghe le voulait depuis un an, mais Courtrai ne l'avait pas lâché facilement. Durant sa saison à Ostende, Adam a évolué à toutes les places ou à peu près. Sa mentalité est exemplaire. Il sait très bien ce dont il est capable ou pas et j'ai appris que la Lazio était également très satisfaite de lui." Selon Devroe, devenu manager, sa revente à un club de plus grande envergure profiterait à Ostende. "Le KVO a droit à 12,5% du prix de revente dépassant les 5,5 millions d'euros." Si Marusic est transféré pour une somme de l'ordre de grandeur évoqué par la Gazzetta, soit quelque vingt millions, Ostende toucherait un montant de l'ordre de 1,5 à deux millions.