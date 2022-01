Le sélectionneur national a réagi à l'annonce de la retraite de Thomas Vermaelen et à son nomination comme entraîneur assistant.

Thomas Vermaelen est désormais le nouvel assistant de Roberto Martinez. L'ancien défenseur, 36 ans, a mis un terme à sa carrière de joueur et va donc remplacer Shaun Maloney, parti à Hibernian, dans le staff du Catalan.

"Nous sommes très contents car nous connaissons Thomas comme joueur mais aussi comme homme. Grâce à son expérience en club, sa carrière à l'étranger et ses caps avec les Diables Rouges, c'est plus qu'une plus-value pour notre staff", a lancé Roberto Martinez.

Vermaelen a débuté au printemps 2020 un cursus d'entraîneur. "Il nous est rapidement apparu qu'il était un candidat impressionnant. C'était dès lors un passage assez naturel pour lui. Il était encore un pion très important lors du dernier Euro et il peut maintenant influencer le groupe en endossant un autre rôle. Il est proche des joueurs et les connait évidemment très bien. Thomas a aussi un merveilleux caractère, des qualités naturelles", a expliqué l'Espagnol, estimant que "Verminator" était calme et très analytique. "Il veut transmettre son expérience aux joueurs et c'est ce qui fera de lui un bon coach."

L'Anversois intègre donc le staff des Diables à l'aube d'une année cruciale, ponctuée par le Mondial au Qatar. "D'ici là, nous aurons trois rassemblements, c'est donc le bon timing pour le présenter au groupe et pour qu'il prenne ensuite ses responsabilités. Il sait ce qui est nécessaire pour avoir de l'influence dans ce groupe." Comme Vincent Kompany, ancien partenaire d'arrière-garde en équipe nationale, Thomas Vermaelen va donc tenter sa chance comme coach. "En tant que fédération, nous avons travaillé pour que les Diables pensent déjà comme des entraîneurs pendant leur carrière sportive. Cet aspect ne présente que des avantages. Comme joueur, vous apprenez en analysant les matches et les performances. Comme jeune coach, qui vient d'arrêter sa carrière de joueur, vous partez avec une longueur d'avance car tout est encore bien présent dans votre esprit. Thomas est l'exemple parfait."

