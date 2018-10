Martinez annonce vendredi sa sélection pour les duels contre la Suisse et les Pays-Bas

Pour cette nouvelle période consacrée à l'équipe nationale, Roberto Martinez dévoilera sa sélection demain vendredi midi à Tubize. Le sélectionneur espagnol qui a conduit les Diables Rouges à la troisième place de la Coupe du monde en Russie en juillet dernier pourrait encore dévoiler une ou l'autre surprise.

Kevin De Bruyne et Adnan Januzaj, encore sur la touche, Christian Benteke, Marouane Fellaini et Simon Mignolet avaient dû faire l'impasse lors de la précédente fenêtre début novembre qui avait vu les Diables s'imposer en Ecosse (0-4) aussi en préparation à Glasgow. Timothy Castagne, Hans Vanaken, Birger Verstraete et Leandro Trossard étaient alors les quatre nouveaux venus dans la sélection. Jan Vertonghen (ischios) et Moussa Dembélé (cuisse) sont aussi très incertains.

Un entraînement ouvert au public est planifié le dimanche 14 octobre à 11 heures au stade Roi Baudouin.

La Suisse a battu aussi l'Islande 6 à 0 en Ligue des Nations dans le groupe 2, division A. Le duel des Diables Rouges ensuite face aux Pays-Bas sera le 127e derby des plats plays. Le 15 octobre, l'Islande accueille la Suisse. Les deux derniers matches pour les Diables auront lieu face à l'Islande le 15 novembre et en Suisse le 18 novembre. Le vainqueur de chacun des quatre groupes en division A jouent une poule finale en juin 2019 qui donne droit à un ticket pour l'Euro 2020.

Les Diables Rouges sont passés il y a dix jours de la 3e à la première place mondiale, qu'ils partagent avec la France. C'est la première fois que deux équipes sont premières ex aequo depuis la création du classement FIFA en 1993.