Roberto Martinez a commenté dans un communiqué dimanche la nomination de Vincent Kompany comme joueur-manager à Anderlecht la saison prochaine. Le sélectionneur national espagnol des Diables Rouges ne doute pas que le défenseur aura aussi une grande carrière dans le management.

"Nous sommes tous ravis d'apprendre la nouvelle position de Vincent. Il a toujours fait preuve des qualités nécessaires pour entrer dans le management et je suis certain que le prochain chapitre sera un succès pour lui. En tant que fédération belge de football, nous soutenons toujours nos joueurs dans leurs nouveaux défis au fur et à mesure que leur carrière évolue. Comme tous les membres des Diables rouges, il sera jugé sur sa forme en vue de présence en équipe nationale et nous sommes impatients de travailler avec lui pour les éliminatoires de juin après cette impressionnante forme en fin de campagne avec Manchester City. La ProLeague bénéficiera du retour à la maison d'une personnalité du football belge."

L'équipe nationale belge disputera deux matches de qualifications en vue de l'Euro 2020 contre le Kazakhstan (8 juin) et l'Ecosse (11 juin).