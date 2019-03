"Le moment est venu de me retirer et de permettre à la prochaine génération de joueurs belges de poursuivre cette période très réussie de l'histoire du football belge."

Fellaini a débuté chez les Diables Rouges en 2007 lors d'un amical contre la République tchèque. Il a totalisé 18 buts en 87 apparitions en équipe nationale et pris part à deux Coupes du monde (2014 et 2018) et à l'Euro 2016.