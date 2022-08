Neuf sur neuf en championnat et une qualification en vue pour les barrages de la Conference League: le Great Old a réussi son début de saison. Mark van Bommel, le nouveau coach, revient sur les clés de la réussite actuelle de son équipe.

L'Antwerp a terminé sa dernière séance d'entraînement mercredi matin, vers 11 heures, avant le match retour du 3e tour de qualification de la Conference League contre Lilleström jeudi. Van Bommel a accueilli un groupe de joueurs de bonne humeur sur le terrain d'entraînement à côté du Bosuil, sous un soleil déjà brûlant.

L'Antwerp connaît un début de saison idéal. Elle est la seule équipe à avoir encore le maximum de points (9) après trois journées de championnat et a abordé sa campagne européenne par une qualification pour le 3e tour préliminaire et une victoire ensuite en déplacement qui laisse entrevoir l'accès aux barrages.

"Quand on gagne, la confiance augmente", a déclaré le nouveau T1, le Néerlandais Mark Van Bommel lors d'un point de presse avant la séance d'entraînement. "Nous avons essayé d'apporter de la clarté au sein de l'équipe dès que possible, toujours en tenant compte de l'adversaire. On peut perdre parfois, mais les gars gardent la confiance. Vous ne pouvez pas donner ce genre de confiance, vous devez le ressentir en tant que joueur."

"Tout le monde n'a pas eu le même nombre de minutes de jeu jusqu'à présent, mais les garçons s'en accommodent très bien. En tant qu'entraîneur, vous devez discuter de ça ouvertement et clairement, je n'ai que onze places de titulaires disponibles", a déclaré Van Bommel, qui a opté pour l'attaquant Michael Frey en championnat, par exemple, ce qui a donné à Vincent Janssen, le nouveau venu, un rôle de remplaçant. "Ils ont chacun les qualités pour jouer. Je ne veux pas vraiment parler d'un premier et d'un deuxième attaquant, et je vois cela comme quelque chose de positif. Ils s'émulent mutuellement."

Par ailleurs, Jurgen Ekkelenkamp et Arbnor Muja, acquis récemment, se sont entraînés la veille déjà pour la première fois. Mais comme pour Gaston Avila, ils ne sont pas éligibles pour le match européen de jeudi contre Lilleström.

