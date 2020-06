Le jeune Marco Kana a prolongé son contrat avec Anderlecht jusqu'en 2023, a annoncé mercredi le club bruxellois.

Kana, 17 ans, porte le maillot d'Anderlecht depuis l'âge de 6 ans. "J'ai parcouru ici l'ensemble des équipes d'âge et, ces dernières années, j'ai joué aux côtés de Jeremy Doku, Yari Verschaeren et Killian Sardella", a déclaré le défenseur. "Le RSCA, c'est donc ma maison. Je tiens à remercier mes parents et mes coachs pour le soutien et les conseils dont j'ai bénéficiés jusqu'à aujourd'hui. J'ai pris ma décision en concertation étroite avec mes parents. C'est une étape logique dans le développement de ma carrière. Je ferai tout mon possible pour gagner la confiance du staff technique, du club et des supporters."

"Marko est un footballeur typique des Mauves", a ajouté le directeur sportif Peter Verbeke. "Il est en outre désireux d'apprendre, modeste, et il peut s'ériger en leader. Il peut être aligné avec le même bonheur dans différentes positions, tant à l'arrière qu'en milieu de terrain. Il dispose d'une grosse marge de progression et nous allons l'aider à faire de lui un joueur de premier plan. Sa décision est conforme à notre vision qui est de donner à des jeunes talents toutes les chances de s'illustrer au plus haut niveau. Nous sommes heureux que Marco et ses parents soient suffisamment patients pour ne sauter aucune étape de son développement."

Kana a disputé 15 rencontres de Jupiler Pro League, marquant un but.

