Marco Kana : le ket made in Neerpede

Il a effectué ses débuts en Jupiler Pro League à quatre jours de son 17e anniversaire, a inscrit son premier but à l'occasion de sa première titularisation et a forcé Derrick Luckassen à déménager sur le flanc droit. Portrait de Marco Kana, un ket de Bruxelles qui aura bientôt Vincent Kompany et Philippe Sandler pour concurrents.

© BELGAIMAGE