Marc Wilmots, un anniversaire paisible

On n'entend plus parler de Marc Wilmots. Depuis qu'il a été limogé de son poste de sélectionneur de la Côte d'Ivoire il y a quinze mois, il n'a plus entraîné. Wilmots affirme que les offres ne manquent pas mais qu'il veut choisir le bon employeur au bon moment. Il a dirigé les Diables Rouges pendant quatre ans, il a formé un ensemble soudé mais a ensuite perdu tout sens des réalités, se mêlant de tout. Wilmots, que d'aucuns pensent être un adjoint-né, ...