Le Suisse Marc Schneider succède à Nicky Hayen au poste d'entraîneur à Waasland-Beveren, a communiqué mardi le club waeslandien, relégué en D1B la saison prochaine. Son assistant Pascal Cerrone rejoint également le club.

Schneider, 40 ans, arrive en provenance du FC Thoune où il avait débuté sa carrière comme entraîneur adjoint en 2012 puis comme entraîneur principal en 2017. "J'ai hâte de débuter ce nouveau défi et j'ai été convaincu par le projet du club. J'ai hâte de débuter les entraînements avec l'équipe", a réagi Schneider, cité par le communiqué. "Nous sommes convaincus que le profil de Marc correspond parfaitement à notre projet pour le club. Il a l"habitude de développer des joueurs et il possède une belle expérience en tant que joueur, assistant et entraîneur", a ajouté Roger Stilz, le directeur sportif du club waeslandien.