Un doublé de Mahrez, des buts de Joao Cancelo, Kyle Walker et Cole Palmer ont permis aux Cityzens de se balader sur la pelouse d'un Club Brugeois qui a sauvé l'honneur grâce au troisième but en autant de rencontres d'Hans Vanaken.

Le Club Bruges a concédé sa première défaite en s'inclinant lourdement 1-5 contre Manchester City, mardi, lors de la troisième journée de la Ligue des Champions, dans le groupe A. Les 'Cityzens', prennent provisoirement la tête du groupe avec 6 points, devant les Brugeois, qui comptent 4 points, comme le Paris Saint-Germain avant la réception de Leipzig (0) en soirée. Joao Cancelo (30e), Riyad Mahrez (43e sur penalty et 84e), Kyle Walker (53e) et Cole Palmer (67e) ont inscrit les buts de City, Hans Vanaken a sauvé l'honneur brugeois (81e).

Obligés de s'imposer pour dépasser les Brugeois au classement, les 'Cityzens' prenaient possession du ballon dès le début du match. Cela débouchait sur un but annulé à Rodri pour un hors-jeu d'Aymeric Laporte (13e) et à un tir dans le filet latéral de Phil Foden, qui prenait Jack Hendry de vitesse sur la gauche (14e).

Foden se trouvait dans tous les bons coups de City. Après une percée du jeune international anglais dans l'axe, le ballon arrivait à Kevin De Bruyne, Simon Mignolet captait son tir (27e). A la 30e, Foden lançait en profondeur Joao Cancelo sur la gauche. Le latéral portugais résistait au retour de Kamal Sowah et s'en allait tromper Mignolet (0-1).

Après ce but, Bruges commençait à se montrer dans le camp adverse. Les espoirs brugeois prenaient un coup juste avant la pause lorsque City héritait d'un penalty, sifflé pour une faute de Stanley Nsoki sur Riyad Mahrez. L'ailier algérien se faisait justice lui-même, prenant Mignolet à contre-pied (0-2, 43e).

Les équipes regagnaient les vestiaires après une double opportunité anglaise: Mignolet repoussait un envoi de Mahrez, le ballon arrivait ensuite à De Bruyne dont le tir échouait au-dessus (45e+3). La seconde période commençait par un nouveau temps fort de City, qui se montrait menaçant à plusieurs reprises en passant par les ailes. C'est d'ailleurs l'autre latéral avec Cancelo, Kyle Walker, qui inscrivait le troisième but, sur un assist de De Bruyne, lequel avait combiné avec Mahrez (0-3, 53e).

Quelques minutes plus tard, Mignolet devait intervenir devant Foden pour éviter un écart encore plus important (57e). Pour son retour en Belgique lors d'un match de clubs, Kevin De Bruyne quittait la pelouse à la 65e minute, recevant une ovation du stade Jan Breydel.

Son remplaçant, le jeune Cole Palmer, 19 ans, ne mettait que deux minutes avant d'ajouter son nom au marquoir. Servi par Raheem Sterling, monté au jeu en même temps que lui, Palmer ajustait Mignolet d'une frappe de l'entrée du rectangle (0-4, 67e).

Pas rassasié, City se créait encore une grosse opportunité via Sterling, qui voyait Mignolet repousser sa première tentative puis tirait dans le filet latéral (77e). Le gardien de City Ederson pouvait s'illustrer à deux reprises en quelques minutes. D'abord en réalisant une excellente sortie dans les pieds d'Ignace Van der Brempt (74e). Puis en détournant une tête à bout portant de Charles De Ketelaere (79e). Bruges réduisait l'écart grâce à Hans Vanaken, qui reprenait un centre de la droite de Van der Brempt dévié par Ruud Vormer (1-4, 81e).

Lancé en profondeur par Fernandinho, Mahrez réalisait le doublé fixant le score à 1-5 (84e). Bas Dost (86e) et Sterling (87e) recevaient encore des opportunités avant la fin du match.

Après un partage (1-1) contre le Paris Saint-Germain et une victoire (1-2) à Leipzig, le Club Bruges reste bloqué à 4 points, autant que le PSG. Manchester City passe provisoirement en tête avec 6 points. Leipzig (0) ferme la marche. Le PSG et Leipzig s'affrontent à 21h dans l'autre match du groupe. Lors de la prochaine journée, le mercredi 3 novembre (21h00), Brugeois et Mancuniens se retrouveront à Manchester pour le match retour.

