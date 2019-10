Manchester United est parvenu à stopper la série de huit succès consécutifs de Liverpool en championnat dimanche en partageant 1-1 face aux Reds à Old Trafford lors de la 9e journée de Premier League. Titulaire, Divock Origi a cédé sa place à l'heure de jeu sans parvenir à se distinguer.

Fortement dérangé par les Red Devils en première période, Liverpool s'est fait surprendre par un centre de Daniel James qui a trouvé Marcus Rashford au deuxième poteau (36e). Les Mancuniens se sont affairés à protéger leur avance et ont longtemps résisté avant de voir Adam Lallana sortir du banc pour surgir au deuxième poteau et égaliser à la 85e minute.

Liverpool - qui n'a perdu qu'une fois cette saison, contre Naples en Ligue des Champions - conserve malgré ce partage une marge rassurante en tête du classement. Avec 25 points, la bande à Jürgen Klopp, qui rendra visite à Genk mercredi en Ligue des Champions, possède six longueurs d'avance sur Manchester City et huit sur Leicester et Chelsea.

Manchester United est pour sa part 13e avec 10 points et enchaîne une 4e match sans gagner.