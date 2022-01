L'ailier s'est engagé avec le club de Kasimpasa. Il a porté les couleurs zébrées pendant 8 ans et demi.

Mamadou Fall quitte le Sporting Charleroi pour rejoindre la Turquie et le club de Kasimpasa, a annoncé le club carolo vendredi où le latéral droit a joué 8 ans et demi.

Pour le club stambouliote, le Sénégalais, 30 ans, a signé un contrat jusqu'en juin 2024. Mamadou Fall compte une sélection en équipe nationale et était arrivé à Charleroi durant l'été 2013 en provance de son club de Port Automne. Il a été prêté à deux reprises par les dirigeants carolos, au White Star de 2013 à 2015 et à Eupen durant la saison 2018-2019. Mamadou Fall aura joué 141 matches pour le Sporting de Charleroi inscrivant 28 buts, dont neuf la saison dernière.

