La Pro League remettra ses prix ce lundi soir à l'occasion de son traditionnel gala, organisé à l'Autoworld, à Bruxelles. L'Ukrainien Ruslan Malinovskyi (Genk), l'Espagnol Alejandro Pozuelo (Genk, transféré à Toronto en mars) et Hans Vanaken (Club Bruges), tenant du titre, sont les trois finalistes au titre de Footballeur pro de l'année, le trophée le plus prestigieux qui sera remis durant la soirée.

Malinovskyi et Pozuelo ont largement contribué à l'excellente saison du KRC Genk, leader du championnat avec 6 points d'avance à trois journées de la fin. Malinovskyi, 25 ans, a jusqu'ici marqué 13 buts et délivré 11 assists en 35 rencontres. Pozuelo avait totalisé 5 buts et 10 assists en 28 rencontres avant de quitter le club en mars, juste avant les playoffs, pour rejoindre Toronto. Vanaken, 26 ans, a poursuivi sur sa lancée après une saison 2017/2018 qui lui a valu le titre de Footballeur pro et quelques mois plus tard le Soulier d'Or. Le milieu offensif en est à 13 buts et 16 assists en 37 matchs de championnat.

Laszlo Boloni (Antwerp), Philippe Clement (Genk) et Ivan Leko (Club Bruges) sont les finalistes dans la catégorie 'Entraîneur de l'année'.

Les trois candidats au titre d'Espoir de l'année (U21) sont Sander Berge (Genk), Zinho Vanheusden (Standard) et Yari Verschaeren (Anderlecht).

Faïz Selemani (Union Saint-Gilloise), Nikola Storm (FC Malines) et Percy Tau (Unions Saint-Gilloise) sont les candidats au titre de Joueur de l'année en Proximus League.

Erik Lambrechts, Bram Van Driessche et Lawrence Visser peuvent être l'Arbitre de l'année.

Les joueurs de la Jupiler Pro League et de la Proximus League ont pu voter dans les différentes catégories durant le mois d'avril.