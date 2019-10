Malines s'impose à Waasland-Beveren

Le match de clôture de la 12e journée a vu dimanche le FC Malines s'imposer à Waasland Beveren (1-3). Onur Kaya (45e+1, 0-1), Aaron Tshibola contre son camp (67e, 1-2) et Williams Togui (90e, 1-3) ont permis aux Malinois de se hisser à la troisième place du classement avec 23 points, à trois unités du Club Bruges et à une seule du Standard, qui avaient partagé l'enjeu plus tôt dans la journée (1-1). Beveren, qui a égalisé par Yuki Kobayashi (52e, 1-1), est 15e (7 points).

