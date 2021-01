Le FC Malines a loué l'attaquant néerlandais Ferdy Druijf, 22 ans, pour six mois à l'AZ Alkmaar, a annoncé jeudi le KVM. L'accord comprend une option d'achat.

Le jeune attaquant espère avoir plus d'occasions de jouer en Jupiler Pro League. "Je veux jouer à nouveau. Jusqu'à présent, à Alkmaar, il ne s'agissait que de remplacements", a déclaré le nouvel attaquant de Malines. "J'ai déjà eu une présentation et quelques infos sur la façon de jouer de Malines. Je savais que je devais être là".

Le directeur sportif Tom Caluwe est heureux de l'arrivée du Néerlandais. "Ferdy est un finisseur pur sang qui vit pour marquer des buts. Sa mentalité et son éthique de travail correspondent parfaitement à notre club. En outre, Ferdy a immédiatement fait preuve d'une énorme volonté de venir au FC Malines".

L'attaquant vient de l'académie des jeunes d'AZ et a débuté il y a presque trois ans. Druijf a joué quarante matches pour l'équipe première, au cours desquels il a marqué six buts. L'attaquant, meilleur buteur de la saison 2018-2019 en deuxième division néerlandaise, a derrière lui le record du siècle du but le plus rapide en tant que remplaçant en Eredivisie. Il y a trois semaines, il a marqué après 13 secondes contre Vitesse.

