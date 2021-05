Le FC Malines reste plus que jamais en course pour un billet européen. Il a aisément battu le Standard 3-1 dimanche lors de la quatrième journée des Europe play-offs de la Jupiler Pro League et a repris la tête du classement. Dans l'autre match, La Gantoise a dominé Ostende 0-4.

Au classement, après ce 3e succès consécutif et son bilan de 10 points sur 12, Malines est en tête avec 34 points. Le KVM devant Gand (32 points). Ostende (30 points) et le Standard (28 points). Les hommes de Mbaye Leye ont concédé le 3e revers en quatre sorties dans ces play-offs.

Malines a pris l'avantage juste avant le quart d'heure de jeu par Rob Schoofs (13e). A la 20e minute, le gardien du Standard, Arnaud Bodart, qui a dû sortir sur blessure. Jean-François Gillet, presque 42 ans et ancien joueur de Malines, a pris sa place. Les Rouches ont bien débuté la seconde période, mais la meilleure occasion de Michel-Ange Balikwisha a heurté le poteau.

L'équipe locale faillit doubler son avance, mais Eden Shamir voyait son envoi lui aussi finir sa course sur le cadre du but. Ce n'était que partie remise. Shved (57e) et Schoffs (71e) portaient le score à 3-0. Le match était joué. Jackson Muleka sauva l'honneur pour les Liégeois peu avant le coup de sifflet final (89e, 3-1).

Mercredi lors de la cinquième et avant-dernier journée, Ostende affrontera Malines et la Gantoise Gent recevra le Standard.

Au classement, après ce 3e succès consécutif et son bilan de 10 points sur 12, Malines est en tête avec 34 points. Le KVM devant Gand (32 points). Ostende (30 points) et le Standard (28 points). Les hommes de Mbaye Leye ont concédé le 3e revers en quatre sorties dans ces play-offs.Malines a pris l'avantage juste avant le quart d'heure de jeu par Rob Schoofs (13e). A la 20e minute, le gardien du Standard, Arnaud Bodart, qui a dû sortir sur blessure. Jean-François Gillet, presque 42 ans et ancien joueur de Malines, a pris sa place. Les Rouches ont bien débuté la seconde période, mais la meilleure occasion de Michel-Ange Balikwisha a heurté le poteau. L'équipe locale faillit doubler son avance, mais Eden Shamir voyait son envoi lui aussi finir sa course sur le cadre du but. Ce n'était que partie remise. Shved (57e) et Schoffs (71e) portaient le score à 3-0. Le match était joué. Jackson Muleka sauva l'honneur pour les Liégeois peu avant le coup de sifflet final (89e, 3-1).Mercredi lors de la cinquième et avant-dernier journée, Ostende affrontera Malines et la Gantoise Gent recevra le Standard.