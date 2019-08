Malines crée la surprise contre Genk

Le champion en titre, Genk, a subi sa première défaite, 3-1 (mi-temps: 1-1) à Malines, samedi dans le cadre de la deuxième journée du championnat de Belgique de football. Williams Togui (18e, 1-0), Gustav Engvall (77e, 2-1) et Igor De Camargo (80e, 3-1) ont en effet permis aux Malinois de compter le maximum de points comme le Club Bruges et le Standard, vainqueur 4-0 de Zulte-Waregem plus tôt dans la journée. Malgré le but d'Aly Samatta (45e+4), Genk n'a cette fois pu renverser la situation.

© Belga