Le FC Malines s'est imposé 4-2 face à Zulte Waregem dans ce qui risque d'être le dernier match à domicile de Steven Defour. Nikola Storm (30e, 33e), Ferdy Druijf (66e) et Igor De Camargo (80e) ont ainsi propulsé les Malinois en 9e position avec 45 points tout comme OHL (10e) battu plus tôt par le Cercle Bruges. Malgré les deux buts de Gianni Bruno (65e, 78e), Zulte reste (8e) avec 46 points. A 20h45, Gand reçoit Charleroi.

La rencontre a démarré au ralenti avec Malines, qui combinait maladroitement. Actif sur le flanc gauche, Storm a tenté sa chance car personne n'avait suivi (7e). Il y a eu pas mal de déchets de la part des deux équipes avant que l'on enregistre la première occasion, un tir de Storm, qui a frôlé le poteau (16e).

Manifestement bien parti pour être l'homme du match, Storm a encore vu Louis Bostyn sortir un de ses tirs (20e) avant d'ouvrir la marque en déviant un centre de Kerim Mrabti (30e; 1-0). Ce n'était qu'un début puisque sur un service de Lucas Schoofs, il a doublé l'écart (33e, 2-0). Alors que Storm est passé près du hat-trick (38e), Zulte Waregem, en difficulté, n'a rien montré.

La seconde période a été lancée par une reprise de la tête de Jelle Vossen sur un centre d'Omar Govea (47e). S'il s'est encore montré dangereux sur un tir d'Olivier Deschacht dégagé en corner (54e), Zulte se cherchait toujours quand Bruno a réduit l'écart sur un assist de la tête d'Ibrahima Seck (65e, 2-1). Les choses n'ont pas pris une nouvelle direction pour les visiteurs puisque, lancé dans un boulevard, Druijf a instantanément mis fin à leur joie (66e, 3-1).

Cela n'a pas entamé le sens du but de Bruno, qui a inscrit son 19e but d'une frappe en un temps (78e, 3-2). Une fois encore, le suspense n'a pas duré longtemps: sur une attaque menée par Schoofs et Storm, De Camargo a remporté son face-à-face avec Bostyn (80e, 4-2). En toute fin de rencontre, Bruno a loupé la conversion d'un penalty (90e+4).

La rencontre a démarré au ralenti avec Malines, qui combinait maladroitement. Actif sur le flanc gauche, Storm a tenté sa chance car personne n'avait suivi (7e). Il y a eu pas mal de déchets de la part des deux équipes avant que l'on enregistre la première occasion, un tir de Storm, qui a frôlé le poteau (16e). Manifestement bien parti pour être l'homme du match, Storm a encore vu Louis Bostyn sortir un de ses tirs (20e) avant d'ouvrir la marque en déviant un centre de Kerim Mrabti (30e; 1-0). Ce n'était qu'un début puisque sur un service de Lucas Schoofs, il a doublé l'écart (33e, 2-0). Alors que Storm est passé près du hat-trick (38e), Zulte Waregem, en difficulté, n'a rien montré. La seconde période a été lancée par une reprise de la tête de Jelle Vossen sur un centre d'Omar Govea (47e). S'il s'est encore montré dangereux sur un tir d'Olivier Deschacht dégagé en corner (54e), Zulte se cherchait toujours quand Bruno a réduit l'écart sur un assist de la tête d'Ibrahima Seck (65e, 2-1). Les choses n'ont pas pris une nouvelle direction pour les visiteurs puisque, lancé dans un boulevard, Druijf a instantanément mis fin à leur joie (66e, 3-1).Cela n'a pas entamé le sens du but de Bruno, qui a inscrit son 19e but d'une frappe en un temps (78e, 3-2). Une fois encore, le suspense n'a pas duré longtemps: sur une attaque menée par Schoofs et Storm, De Camargo a remporté son face-à-face avec Bostyn (80e, 4-2). En toute fin de rencontre, Bruno a loupé la conversion d'un penalty (90e+4).