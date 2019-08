En battant le Cercle Bruges (3-1), le FC Malines compte dix points tout comme le Club Bruges après la 4e journée du championnat de Belgique de football. Alors qu'il avait ouvert la marque par Kouadio-Yves Dabila (25e, 0-1), le Cercle a plié sous les coups de Williams Togui (60e, 1-1), Nikola Storm sur penalty (66e, 2-1) et Igor De Camargo (84e, 3-1). Au classement, le Cercle est la seule équipe à n'avoir pas encore pris un point.

Suite au partage des Brugeois vendredi face à Eupen (0-0), Malines savait qu'il pouvait rejoindre le Club Bruges en tête du classement en battant le Cercle. Titulaire pour la première fois, De Camargo n'a pas donné de souci à Loic Badiashile que ce soit du pied (12e) ou de la tête (19e). Par contre, Dabila n'a pas loupé l'occasion de porter le Cercle au commandement d'une reprise de la tête (25e, 0-1). Malgré les mouvements de Storm, les Malinois n'ont jamais mis la pression sur leurs adversaires.

La seconde période a débuté par une belle opportunité pour Malines mais De Camargo, qui avait hérité du ballon après une longue course de Storm, l'a envoyé à côté (47e). Par contre, Togui a égalisé d'une volée via la transversale (60e, 1-1). Le Kavé était lancé et a Storm n'a pas manqué la transformation d'un penalty accordé sur intervention du VAR alors que Lawrence Visser ne l'avait pas accordé (66e, 2-1). Après ces buts, le Cercle n'a plus guère été dangereux. Et comme lors de ses deux dernières sorties, il s'est incliné 3-1 après avoir ouvert le score. De Camargo a inscrit son deuxième but de la saison en contrant un dégagement de Giulian Biancone (84e, 3-1).