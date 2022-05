Le technicien français avait succédé à Jordi Condom en cours de saison. La valse des entraîneurs se poursuit dans le championnat belge.

Le RFC Seraing, quatre jours après être parvenu à se maintenir dans l'élite du football belge, a annoncé mercredi le départ de son entraîneur Jean-Louis Garcia. Le Français de 59 ans, qui disposait d'un contrat jusqu'en juin 2023, était arrivé début janvier à la tête des Métallos, succédant à l'Espagnol Jordi Condom.

"Les deux parties ont décidé de mettre fin à leur collaboration d'un commun accord", a écrit le club sérésien dans un communiqué, précisant que le technicien avait "fait part de son souhait de retrouver la France afin de se rapprocher de sa famille".

🔴⚫ Fin de la collaboration avec Jean-Louis Garcia



L'aventure commune entre le RFC Seraing et Jean-Louis Garcia s'arrête ici. Les deux parties ont décidé de mettre fin à leur collaboration d'un commun accord. En effet, après cinq mois intenses et riches en émotions…

Arrivé début janvier alors que les Métallos pointaient à la 17e place, Garcia n'est pas parvenu à faire remonter le club au classement mais a toutefois réussi à le maintenir dans l'élite en disposant e, barrages du RWDM, 2e en 1B. Après une victoire 0-1 à Molenbeek, le club liégeois a tenu le choc au retour (0-0). La direction a également tenu à souligner son travail de développement des jeunes joueurs.

"Sous sa houlette, plusieurs joueurs sont parvenus à progresser et franchir de nouveaux paliers", a assuré le club. Garcia aura dirigé les Métallos à 15 reprises, affichant le bilan de 3 victoires, 4 partages et 8 défaites.

Avant d'arriver au Pairay, le Français a notamment entraîné Lens, Châteauroux, Grenoble, Troyes et Nancy, jusqu'en mai 2021. En tant que joueur, il avait évolué en Ligue 2, mais aussi en Ligue 1 à Nantes entre 1993 et 1994.

