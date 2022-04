A l'aube de chaque week-end, nous vous parlerons des matchs de football ou d'autres événements sportifs intéressants à suivre pendant les deux jours qui suivront. Voici notre programme.

Tour des Flandres (Dimanche 3 avril 2022, à partir de 9 heures)

La grande bataille des Flandres est de retour en ce premier week-end d'avril, tout comme le public, qui après deux ans d'absence, sera de nouveau massé en nombre le longs des routes sinueuses et des bergs pavés aux pentes vertigineuses. Un spectacle qui fera aussi le bonheur de la chaîne publique flamande pour laquelle le Ronde est chaque année un succès d'audience. Au programme de cette grande messe de la Petite-Reine où le houblon coulera lui aussi à flots : 273 km entre Anvers et Audenarde, parsemés de 17 monts pour la plupart pavés. Parmi les favoris, l'on retrouvera le vainqueur sortant, Kasper Asgreen, apparu plus en retrait au sein d'un Wolfpack affaibli, l'apprenti flandrien Tadej Pogacar , qui a délaissé ses courses par étapes fétiches ou Mathieu van der Poel, revenu au sommet de son art après avoir joué au poker menteur au sujet de son dos et de son genou. Enfin, il y aura aussi le trident de la Jumbo-Visma. Celui-ci sera-t-il amputé de sa dent la plus tranchante avec Wout Van Aert, que l'on dit incertain pour ce dimanche ? La formation néerlandaise pourrait certes aussi encore abattre deux très belles cartes avec Christophe Laporte et Tiesj Benoot. Mais privé de son as, il lui sera plus difficile d'imposer son roi sur le trône d'Audenarde. (Fabien Chaliaud)

Sera-t-on privé d'un duel de géants entre Wout Van Aert et Mathieu van der Poel ? © iStock

Cercle Bruges-La Gantoise (Dimanche 3 avril 2022, 16 heures)

Les chances que le Cercle Bruges termine parmi les huit premiers du championnat sont minimes.Mais le match aura un caractère très spécial pour les joueurs brugeois. Ils auront à coeur de rendre un dernier et bel hommage au regretté Miguel Van Damme. De son côté, La Gantoise ne peut se permettre de perdre le moindre point pour garder intactes ses chances de disputer les Play-offs 1 pour le titre. Ce sera un match riche en émotion, mais en même temps très intense. Le Cercle veut aussi se reprendre sportivement après sa déroute 5-0 sur la pelouse du Sporting de Charleroi. Ce qui est certain, c'est que l'entraîneur Dominik Thalhammer s'en tiendra à sa philosophie du football, à savoir un pressing haut, des récupérations de balle rapides et des projections immédiates vers l'attaque. L'Autrichien vous expliquera d'ailleurs cette vision du foot en détail dans le nouveau numéro d'avril de Sport/Foot Magazine. Il veut causer du stress à son adversaire et cela marche dans l'ensemble assez bien puisque plusieurs équipes se sont déjà cassé les dents sur le Cercle. Je suis curieux de voir quelle parade tactique Hein Vanhaezebrouck va trouver. Quels lapins sortira-t-il de son chapeau ? (Jacques Sys)

Lire aussi: Le combat impossible de Miguel Van Damme

Avant d'en découdre avec les Gantois, les joueurs du Cercle auront forcément une grosse pensée pour leur coéquipier Miguel Van Damme qui est décédé cette semaine. © iStock

Anderlecht - Charleroi (Dimanche 3 avril 2022, 18h30)

Embarqués dans la même promotion pour l'obtention de la Licence UEFA Pro, dont une session s'est tenue durant la trêve internationale, Vincent Kompany et Edward Still auront-ils parlé ouvertement de la rencontre qui les attendait lors de la reprise ? Dans un Lotto Park qui sera sold-out pour l'occasion, le duel des Sporting sentira bon l'enjeu et le jeu.

Obligés de faire un sans-faute pour encore rêver du top 4, les Mauves reçoivent des Zèbres qu'ils avaient battus au match aller, lançant leur bonne période de fin d'année avec ce succès dans le Pays Noir. Capables de faire mal à leurs adversaires dans tous les scénarios, mais pas toujours efficaces devant le but, les Bruxellois devront néanmoins se méfier d'un Charleroi revigoré par son large succès face au Cercle avant la trêve, et surtout de plus en plus à l'aise pour lire dans les cartes de son nouveau buteur Vakoun Bayo. Dans les rangs carolos, un partage suffirait pour assurer définitivement la participation aux European Play-offs. Pas de quoi se contenter de fermer les portes : ce n'est plus vraiment le genre de la maison. (Guillaume Gautier)

Le duel des Sporting sera aussi un match dans le match entre les deux plus jeunes entraîneurs de notre compétition. © iStock

PSG-Lorient (Dimanche 3 avril 2022, 20h45)

Lors de la déroute 3-0 contre l'AS Monaco, il était absent en raison d'un "état grippal". Mais lors des deux matches de qualification pour la Coupe du monde que l'Argentine a disputés la semaine dernière, Lionel Messi était à chaque fois présent sur le terrain pendant 90 minutes. Les médias français se sont interrogés à ce sujet. Un remède miraculeux ? Neymar, pour sa part, se serait lâché au PSG depuis l'élimination en Ligue des champions contre le Real Madrid. Selon certains médias, il serait même venu ivre à l'entraînement. En tout cas, il est revenu plus tôt que prévu de ses engagements avec l'équipe nationale brésilienne, puisqu'il était suspendu pour le deuxième match des Divins Canaris. Le temps de se ressourcer pour le match de championnat contre Lorient ? Nous devrons attendre et voir, mais le PSG doit se reprendre. Il vient de perdre des points bien inutiles en Ligue 1 ces dernières semaines. Son avance de 12 points à neuf journées de la fin devrait suffire pour remporter une nouvelle fois les lauriers nationaux. Mais comme le dit l'adage :" il y a la manière". Seule une victoire convaincante contre Lorient pourra calmer les critiques pour un (petit) temps. (Steve Van Herpe)

Après leur raclée sur la pelouse du Monaco de Philippe Clément, Kylian Mbappé et le PSG doivent se reprendre contre le modeste Lorient. Un adversaire qui les avait bien embêté à l'aller. © iStock

