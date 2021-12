L'attaquant de Chelsea a donné de ses nouvelles sur son compte instagram.

Romelu Lukaku a rassuré ses fans vendredi sur Instagram. Jeudi l'attaquant des Diables Rouges avait été déclaré positif au Covid-19. Il a donc loupé le duel de Chelsea contre Everton (1-1).

"Il y a quelques jours, j'ai été testé positif au Covid-19", avait posté l'attaquant sur Instagram. "Je me sens bien maintenant et je serai en isolement pour les prochains jours. J'ai vu vos messages. Merci pour tout. Soyez prudents."

Chelsea avait fait savoir jeudi que Lukaku était un des quatre joueurs contaminés. Timo Werner, Ben Chilwell et Callum Hudson-Odoi avaient également été testés positifs au coronavirus. Kai Havertz était négatif, mais n'a pas pris part à la rencontre contre Everton, car il ne se sentait pas bien.

