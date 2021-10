Luka Elsner est le nouvel entraîneur du Standard. Le Slovène, 39 ans, prend la succession de Mbaye Leye remercié lundi par la direction liégeoise, a confirmé le club liégeois qui ajoute que Will Still sera son assistant.

Luka Elsner était en poste à Courtrai depuis janvier dernier où il avait pris le relais d'Yves Vanderhaegen, écarté. Il a informé sa direction mercredi soir de son départ. Luka Elsner "a mis fin unilatéralement à son contrat" avait annoncé le club flandrien dans la matinée.

"Aujourd'hui, Luka est très enthousiaste pour relever le challenge proposé par notre club", a écrit le Standard. "Il sera épaulé par William Still (28 ans) qui, après un 1er passage dans le staff professionnel des Rouches en 2015-2016, a acquis de l'expérience au Lierse, au Beerschot et au Stade de Reims".

Luka Elsner avait déjà entraîné en Belgique auparavant faisant les beaux jours de l'Union Saint-Gilloise durant la saison 2018-2019. Le technicien franco-slovène avait permis au club bruxellois de D1B d'atteindre les demi-finales de la Coupe de Belgique après avoir éliminé Anderlecht en 16es de finale et Genk en quarts de finale.

Il avait été l'entraîneur d'Amiens en Ligue 1 ensuite, mais n'avait pu éviter la relégation et avait été remercié en septembre 2020. Luka Elsner avait alors retrouvé de l'embauche à Courtrai avec un contrat courant jusqu'en 2023-2024. Il quitte le club en 8e position au classement de la Jupiler Pro League avec 15 points en dix rencontres.

Mbaye Leye, 38 ans avait été remercié lundi trois jours après la défaite de l'équipe à Malines en championnat (3-1), la 3e consécutive et la 4e lors des cinq derniers matches. Le Standard n'est que 12e au classement après dix journées de championnat avec 13 points, dont à peine 3 récoltés sur les quinze derniers mis en jeu. Leye était devenu le T1 des Rouches le 30 décembre 2020. Il avait succédé au Français Philippe Montanier remercié après six mois à ce poste le 26 décembre 2020.

