À Genk, Felice Mazzù doit reconstruire une équipe capable de jouer le titre. En défense, il peut s'appuyer sur Jhon Lucumí. Le Colombien n'a que 21 ans mais il fait déjà preuve de classe et d'autorité.

Samedi dernier, un journaliste demandait à Ally Samatta s'il se réjouissait d'affronter Vincent Kompany. Le Tanzanien a souri et a répondu par l'affirmative. Et qu'importe si Kompany est un des meilleurs défenseurs du monde. Quand on est ambitieux, c'est un bon test. À l'entraînement, Samatta affronte régulièrement la version jeune de l'Anderlechtois : Jhon Lucumí. Ce dernier vient juste d'avoir 21 ans mais il est promis à un grand avenir. Il est modeste, professionnel et poli mais aussi assez sûr de lui.

...