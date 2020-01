Le match d'ouverture de la 8e journée de la seconde phase de la Proximus League de football, vendredi, s'est terminé par la victoire de Lommel sur Lokeren (1-0).

Ce succès signé Beka Vachiberadze (3e) permet au club limbourgeois de prendre la tête de la seconde période du championnat avec 13 points, un de plus que le Beerschot. Lokeren reste dernier tant au classement du second tour (5 points) qu'au général (18 points).

Samedi à 17 heures, Roulers (5e, 10 points) essaiera de décrocher une victoire, après une série de trois partages, contre Virton (7e, 9 points). A 20h30, le Beerschot tentera de récupérer sa première place face à l'Union Saint-Gilloise, qui reste sur trois sorties sans victoire (6e, 9 points).

Dimanche (16 heures), OH Louvain (4e, 10 points) accueillera Westerlo (3e, 10 points).

