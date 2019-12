Lommel a infligé au Beerschot sa première défaite de la seconde phase de la Proximus League vendredi lors du match d'ouverture de la 6e journée (1-0). Kolbeinn Thordarson a inscrit l'unique but (19e), qui permet aux Limbourgeois de se hisser à la deuxième place de la deuxième tranche avec 10 points, un de moins que le Beerschot, toujours leader.

Le Beerschot n'a pas passé une soirée calme même si Jorn Vancamp a hérité de deux occasions de but. L'attaquant anversois n'a pas cadré sa volée sur un corner de Raphaël Holzhauser (9e) et son envoi dans les seize mètres a été dévié par l'arrière limbourgeois Glenn Neven (11e). Lommel a réagi par Abdulia Sanyang (17e) et surtout par Thordarson dont l'envoi est passé à travers une forêt de jambes (19e, 1-0). Alors qu'ils ne trouvaient pas la solution, les Rats ont failli égaliser par Dylan Saint-Louis, qui n'a pas profité d'une perte de balle de Neven (25e). Toutefois, Mitja Krizan n'a pas doublé l'avance de Lommel alors qu'il n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le but vide (40e).

A la reprise, le coach du Beerschot a aligné un troisième attaquant, Marius Noubissi, sans que cela change grand-chose à la physionomie de la rencontre. Par leur vitesse, Thordarson et Sanyan ont continué à faire mal aux Beerschotmen et Arne Naudts, qui s'est présenté seul devant Mike Vanhamel a loupé le break (77e). Les Anversois sont aussi frôlé l'égalisation quand le tir de Yan Vorogovksiy s'est écrasé sur le montant (81e).

Samedi, Roulers reçoit l'Union Saint-Gilloise à 17 heures. Les deux équipes comptent 8 points. En soirée, 20h30, OH Louvain (5e, 7 points) accueille Virton (6e, 6 points).

Dimanche 16h00, Lokeren (8e, 2 points) tentera de décrocher sa première victoire face à Westerlo, qui le précède au classement (4 points).

Au classement général, Roulers (19 pts) et Lokeren (15 pts) occupent les deux dernières places de rélégable.