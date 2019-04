Lombaerts suspendu deux matchs

Le parquet de l'Union belge de football (URBSFA) a requis une peine de deux matches de suspension et deux mille euros d'amende à l'encontre du défenseur du KVO Ostende Nicolas Lombaerts, exclu samedi contre l'AS Eupen (1-2), lors de la première journée du playoff 2A.

Christof Dierick avait brandi le carton rouge sous le nez de l'ancien Diable Rouge, qui avait touché Eric Ocansey au tibia en se jetant pour tenter de récupérer un ballon qu'il avait poussé trop loin, à la 30e minute de la rencontre. Ostende avait ensuite joué une heure à dix, et perdu.

L'entraîneur et directeur sportif ostendais Hugo Broos sera privé des services de Lombaerts à Charleroi (le 3 avril) et contre le Beerschot Wilrijk (le 6 avril), si le club et le joueur acceptent la sanction proposée.