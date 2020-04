La Pro League a confirmé que Lokeren, déclaré en faillite, lundi ne ferait plus partie de ses membres la saison prochaine et n'évoluerait plus en D1B. L'association des clubs professionnels belges transmet aussi un message de soutien à tous ceux touchés par la disparation du club.

"La Pro League a pris connaissance de la décision du tribunal de commerce de Termonde, lequel déclare aujourd'hui le Sporting Lokeren en faillite, et de la décision du président du club de ne pas faire appel du jugement. La décision du tribunal de commerce signifie que, conformément aux statuts, le Sporting Lokeren ne fait plus partie de la Pro League et n'évoluera donc pas en en 1B lors de la prochaine saison. La Pro League souhaite beaucoup de courage à tous les employés, joueurs et supporters du Sporting Lokeren en ces temps difficiles", peut-on lire dans le communiqué de la Pro League.

