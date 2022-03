L'attaquant du Vitesse Arnhem (qui est devenu aussi le meilleur buteur belge en U21) contre le Danemark a permis aux joueurs de Jacky Matthijssen de valider leur billet pour l'Euro qui se tiendra aux mois de juin et juillet 2023.

Grâce au but égalisateur de Lois Openda (53e) face au Danemark à la MCH Arena de Herning, et un score final de 1-1, les Diablotins ont assuré leur qualification pour l'Euro U21, organisé du 9 juin au 2 juillet 2023 en Géorgie et en Roumanie.

La Belgique devait obtenir au moins en partage face au Danemark pour être la première équipe à valider sur le terrain son billet pour la phase finale Sept matchs, six victoires et un nul, les Belges comptent 19 points dans le groupe I alors qu'il leur reste un match à disputer.

Avec 10 points, le Danemark, qui a encore trois rencontres à jouer, est deuxième, mais en cas d'égalité, les résultats des confrontations directes sont pris en compte et les Diablotins ont remporté le match aller 1-0. Les Danois ont pris l'avance grâce au deuxième but en éliminatoires de Gustav Isaksen, le milieu de Midtjylland (37e, 1-0). Les Belges ont répliqué via le 13e but d'Openda (53e, 1-1).

Le dernier match contre l'Ecosse le 5 juin n'aura plus d'importance. La Belgique participera à sa quatrième phase finale de l'Euro U21 après 2002, 2007 et 2019 et tentera de décrocher à cette occasion sa qualifiacation pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Jacky Mathijssen a aligné mardi soir au Danemark : Vandevoordt, Siquet, Pletinckx, De Winter, Ndenbe (46e Matazo); Van der Brempt, Onana (89e Keita), Vranckx; Balikwisha (85e Deman), Openda, Vertessen (85e Kana).

"Mes garçons ont bien réagi au but"

"Je suis un entraîneur comblé", a confié Jacky Mathijssen, après que ses Diablotins ont assuré leur participation à l'Euro des Espoirs (U21) 2023 grâce à un match nul 1-1 au Danemark.

"Je pense que mes garçons ont extrêmement bien réagi à ce but", a analysé le coach dans une interview diffusée par l'Union belge de football (RBFA). "C'était un Danemark dominant, mais ils n'ont pas eu d'occasions. En seconde période, nous avons rectifié la situation. Cette qualification est doublement méritée."

"Je trouve que le Danemark a très bien joué. Ils avaient un plan et ont exigé la possession du ballon. Nous n'avons pas assez joué notre propre football. Ce n'est qu'en deuxième mi-temps que nous sommes entrés dans le jeu avec un peu plus d'agressivité et que nous avons marqué. C'est d'ailleurs le treizième but de Lois Openda. Cela fait de lui le meilleur buteur de tous les temps dans la catégorie des moins de 21 ans, et la campagne n'est même pas encore terminée. Il bat Kevin Vandenbergh (12 buts en 2003-2005) et c'est aussi quelqu'un qui a réussi dans le football."

"Que je batte le record de Vandenbergh, c'est bien, mais ce qui suit est plus important", a réagi le principal intéressé. "Nous allons à l'Euro et nous voulons aller très loin là-bas. Je suis très heureux de cette qualification, mais nous devons rester concentrés et placer la barre haut", a souligné Openda.

Un point de vue que partage le défenseur de la Juventus Koni De Winter. "Nous avons montré ici que nous pouvons aussi être performants contre les équipes plus fortes. Collectivement, nous jouons très bien. Nous n'avons pas laissé de chance aux Danois, mais ils ont pris l'avantage sur un coup franc. C'est le football. Mais nous avions encore beaucoup de confiance, tout simplement parce que les Danois n'ont pas eu une seule occasion. Je suis très heureux. C'est la première fois que je me qualifie pour un grand tournoi. Avec les U17, je n'étais pas là. C'est donc très beau."

Le 5 juin, les Belges joueront un autre match sans enjeu contre l'Écosse. "Nous pouvons maintenant transformer cela en un match de gala", a déclaré Jacky Mathijssen. "J'ai également la possibilité de donner plus de temps de jeu à certains jeunes. Ils sont aussi trop bons et se sont entraînés trop dur pour avoir joué si peu et méritent plus." L'entraîneur s'est également attardé sur le décès du gardien de but du Cercle, Miguel Van Damme. "Je suis partagé, car c'était aussi un jour triste. J'ai dû apprendre le décès d'un collègue gardien de but. Je suis sûr qu'il a joué un peu au football avec nous depuis là-haut. Je ferai la fête ici plus tard, mais en ayant une pensée pour lui."

