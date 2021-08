Anderlecht a finalement acquis un autre défenseur central suite à la blessure d'Hannes Delcroix qui sera indisponible pour plusieurs mois.

Le défenseur central argentin Lisandro Magallan a été prêté par l'Ajax Amsterdam au RSC Anderlecht pour la durée de la saison, a annoncé le club de Jupiler Pro league mardi. Magallan doit remplacer dans l'effectif mauve Hannes Delcroix, blessé et indisponible plusieurs mois.

Agé de 27 ans, il a remporté le titre dans son pays natal en 2018 avec Boca Juniors et a aussi atteint la finale de la Copa Libertadores l'équivalent sudaméricain de la Champions League).

Ceci lui a valu un transfert à l'Ajax en janvier 2019. Au début de la saison 2019-2020, Magallan a été prêté au club espagnol d'Alavés. La saison dernière, le défenseur a joué pour le club italien de Crotone en Serie A.

Magallan a joué tous les matches de préparation de l'Ajax cette saison - y compris 90 minutes lors du gala au Lotto Park contre le RSC Anderlecht, rappelle celui-ci. "Avec le forfait de Hannes Delcroix, nous perdons temporairement un joueur jeune, mais aussi expérimenté en défense centrale", expliquait le directeur sportif Peter Verbeke. "Notre confiance dans les autres jeunes joueurs comme Taylor Harwood-Bellis et Zeno Debast est très élevée, mais dans une longue saison, l'expérience et la concurrence sont également des éléments importants. L'arrivée de Lisandro est une bonne chose à cet égard."

