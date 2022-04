À l'aube de sa quatrième finale de Coupe de Belgique, Lior Refaelov raconte son intégration au football de Vincent Kompany. Rencontre avec l'un des patrons du championnat et roi incontesté de la Croky Cup.

Tu es arrivé au FC Bruges, à une période où Anderlecht dominait le football belge, on disait de toi que tu étais un joueur qui avait le style des Mauves. Pourtant, il a fallu longtemps pour que tu finisses par y signer. Tu t'es vite senti à la maison en arrivant?

REFAELOV : "Au cours de toutes ces années, j'ai seulement connu Anderlecht en tant que rival. Le club m'a vite marqué, parce que c'était un adversaire de grande qualité. Quand j'ai eu l'opportunité de signer ici, je me suis directement fixé un objectif: je veux aider le club à retrouver sa place au sommet, à redevenir le numéro un du pays."

La saison passée, en fin de phase classique, Anderlecht est venu jouer un de ses meilleurs matches de la saison au Bosuil, avec une victoire 1-4 sous tes yeux. C'est là que tu as réalisé que l'équipe avait le potentiel pour rejouer les premiers rôles?

REFAELOV : "Le potentiel du club, je pense qu'il était clair pour tout le monde. Derrière ça, il y avait la vision de Vincent Kompany, son expérience comme joueur de Manchester City pendant des années... Il a travaillé avec l'un des meilleurs coaches du monde, aussi. Je voulais sentir cette vision, cette philosophie, la toucher de plus près. Pas seulement pour y jouer, mais aussi pour élargir mes connaissances sur le jeu avec une nouvelle approche. Même maintenant, j'apprends encore des choses que je n'avais jamais vues en dix ans en Belgique."

C'était quoi, le discours de Vincent Kompany pour te convaincre?

REFAELOV : ( Il sourit) "C'est marrant parce que l'autre jour, je me suis rappelé que juste avant que je signe, Vincent m'a dit: "Tu vas voir, ce sera la saison la plus efficace de ta carrière". On est sur la bonne voie. En tout cas, je réalise qu'il avait raison."

Même avec ton expérience, ta carrière, ton Soulier d'Or... Rencontrer Kompany, ça restait impressionnant pour toi?

REFAELOV : "Oui, définitivement. C'est une icône en Belgique. Il a joué dans le meilleur championnat du monde, dans ce qui était à certains moments le meilleur club du monde. Il a ce charisme, cette personnalité... C'est impressionnant. Même si on a presque le même âge, je dois dire que j'étais un peu excité quand il m'a appelé. L'entendre me dire qu'il me voulait dans son équipe, c'était quelque chose."

