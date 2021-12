Un derby des Pays-Bas, un duel avec Robert Lewandowski et un dernier face à un adversaire habituel. Voilà le programme des Diables rouges pour la prochaine Nations League.

Les Diables Rouges défieront les Pays-Bas, la Pologne et le pays de Galles dans le groupe A4 de la Ligue des Nations édition 2022-2023. Tel est le résultat du tirage au sort effectué jeudi à Nyon, en Suisse, au siège de l'UEFA.

La Belgique avait participé au dernier Final Four de la compétition en octobre dernier mais avait quitté le nord de l'Italie avec deux douloureuses défaites dans ses valises, d'abord contre la France (2-3) puis contre l'Italie (1-2), son bourreau en quarts de finale de l'Euro quelques mois auparavant.

Pour une nouvelle fois se hisser dans le dernier carré, les Diables devront donc prendre la mesure des Néerlandais, des Polonais et des Gallois, promus après avoir remporté leur groupe en Ligue B lors de la dernière édition. La Belgique a évité de justesse le groupe A3, le plus relevé de la compétition avec l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre et la Hongrie. La France, championne du monde et tenante du titre, figure dans le groupe A1 en compagnie du Danemark, de la Croatie et de l'Autriche.

Quant à l'Espagne, finaliste, elle défiera le Portugal, la Suisse et la République tchèque dans le groupe A2. Cette compétition continentale, qui va entamer sa troisième édition et qui a remplacé la très grande majorité des matches amicaux, rassemble les 55 associations membres de l'UEFA. Elles sont réparties en quatre ligues.

Les ligues A, B et C comptent 16 nations alors que les 7 restantes figurent dans la ligue D, divisée en une poule de quatre pays et l'autre de trois. À l'issue des six journées, dont quatre prévues en juin (2-8 puis 8-14) et deux en septembre (22-27), le premier de chacun des quatre groupes de la Ligue A sera qualifié pour le Final Four, programmé du 14 au 18 juin 2023 dans un lieu encore à déterminer. Les quatre derniers descendront en Ligue B.

Ces six matches de Ligue des Nations serviront aussi et surtout à Roberto Martinez à préparer son équipe au Mondial 2022, disputé du 21 novembre au 18 décembre au Qatar. D'autant plus que le Catalan a déjà annoncé qu'il allait se passer des joueurs ayant plus de 50 capes pour le stage du mois de mars au Qatar.

