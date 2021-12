"Au-delà d'un match, c'est tout un club qui sombre. Cela fait des semaines... des mois... des années que la patience de tous les supporters rouches sont mises à rude épreuve.", expliquent-ils dans un communiqué.

Les supporters Ultras Inferno 1996 du club de football Standard appellent tous les supporters à un boycott du club de Sclessin tant qu'une partie des tribunes restera fermée. Le noyau dur des fans du Standard demandent aussi à la direction des Rouches, le CEO Alexandre Grosjean et le président Bruno Venanzi, de s'en aller.

À la suite des incidents provoqués dimanche par les supporters liégeois, Standard-Charleroi (0-3) a été arrêté à la 88e minute par l'arbitre Nicolas Laforge.

En conséquence, le Standard a décidé lundi de fermer jusqu'à nouvel ordre une partie des tribunes (1er étage de la tribune 3 (D3, E3, F3) et 1er étage de la tribune 4 (E4) ) et d'arrêter la vente de tickets pour ses matchs à domicile. Des mesures qui n'ont visiblement pas arrangé les choses. "Au-delà d'un match, c'est tout un club qui sombre. Cela fait des semaines... des mois... des années que la patience de tous les supporters rouches sont mises à rude épreuve. Nous sommes aujourd'hui à un point de non-retour !!!", peut-on lire dans le communiqué des Ultras.

"Nous nous adressons donc aux dirigeants M. Venanzi et M. Grosjean : Vous avez eu votre chance ! Il est temps de prendre vos responsabilités et ce pour le bien du club. (...) Vous êtes le principal problème du Standard ! (...) Encore une fois votre décision de fermer les premiers étages de la T3 et de la T4 démontre une rapidité étonnante à punir vos supporters plutôt que de communiquer à bon escient ou de prendre de bonnes décisions pour la gestion du club. (...) Dès aujourd'hui, le dialogue est rompu ! (...) Nous appelons tous les supporters qui ne sont plus d'accord avec la gestion du club à montrer leur mécontentement en boycottant les prochains matches tant que nous serons interdits. Nous attendons donc : une communication claire pour l'ensemble des supporters, la démission immédiate de notre pseudo directeur général M. Grosjean, un éclaircissement sur les investisseurs annoncés, que M. Venanzi passe la main pour le bien du club."

