Les U19 de Jacky Mathijssen partagent face à la France et se qualifient pour le Tour Elite

Après une large victoire 5-0 contre la Lituanie mercredi et un partage face à Malte (1-1) samedi, la Belgique pouvait en effet se contenter d'un second match nul pour valider son ticket. Ce duel franco-belge a mal débuté pour les troupes de Jacky Mathijssen, menées dès la 8e minute après un but de Goduine Koyalipou. Mais les Belges se sont remis sur de bons rails quelques secondes plus tard via Keres Masangu, joueur de l'AS Roma (1-1, 10e).

Les U19 verront l'Arménie

Peu avant la mi-temps, les Diablotins ont même pris les devants grâce à un penalty converti par le Brugeois du Club Loïs Openda (2-1, 40e). Dans le second acte, la France a égalisé via son attaquant de l'AS Monaco Wilson Isidor (2-2, 76e). La Belgique, 2e avec 5 points, est donc qualifiée pour le Tour Elite avant même la rencontre entre Malte (1 pt) et la Lituanie (0) prévue plus tard dans la journée.

Le tirage au sort de cette dernière étape qualificative aura lieu le 6 décembre Les deux premiers de chacun des 13 groupes se qualifiaient pour le Tour Elite au printemps prochain.

Vingt-six équipes rejoindront les deux pays dispensés des qualifications (Portugal et Allemagne) pour former sept groupes de quatre dont seul le vainqueur sera qualifié pour la phase finale avec l'Arménie, pays organisateur. L'Euro, disputé du 14 au 27 juillet 2019, servira aussi de qualification pour la Coupe du monde des moins de 20 ans.