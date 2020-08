La quatrième journée de Jupiler Pro League, bien que toujours disputée à huis clos en raison du coronavirus, s'annonce intéressante à bien des égards. En effet, la plupart des ténors du championnat sont à l'aube de matches délicats. Le Standard, 3e, se déplace par exemple sur la pelouse du Beerschot, étonnant leader, alors que Charleroi, qui partage la tête grâce à un sans-faute, accueillera l'Antwerp, toujours compliqué à manoeuvrer.

Le 4e des 30 chapitres de la saison régulière s'ouvrira vendredi soir par le duel entre Ostende et Anderlecht. Les Bruxellois, accrochés dans les derniers instants par Mouscron le weekend dernier pour la première officielle de Vincent Kompany sur le banc, voudront prendre trois points pour tenter d'intégrer le top-4. Les Kustboys, toujours à la recherche de leur première victoire, pointent à la 17e place avec un seul point au compteur.

Samedi, Eupen et Saint-Trond s'affronteront sur le coup de 16h15. Les Pandas, 16es, sont aussi en quête de points alors que les Canaris se trouvent aux portes du top-8.

Dans la foulée, le Cercle de Bruges (4e), vainqueur de l'Antwerp et à Malines, voudra continuer sur sa probante lancée à l'occasion de la réception de Courtrai (10e). Simultanément à 18h30, Waasland-Beveren (13e) et Oud-Heverlee Louvain (15e) croiseront le fer dans un duel de formations qui ont le maintien comme objectif premier. Le dernier duel de la journée, prévu à 20h45, verra Mouscron (14e) tenter de signer, contre Zulte Waregem (12e), son premier succès de la saison.

Dimanche, le programme débutera à 13h30 par le choc de la journée entre le KRC Genk et le Club de Bruges, les deux derniers champions de Belgique. Si les Limbourgeois, sixièmes, n'ont pas encore perdu et pointent à la 6e place avec 5 points, les Gazelles de Philippe Clement, seulement onzièmes, se sont déjà inclinées à deux reprises en ce début de saison, contre Charleroi et le Beerschot, chaque fois à domicile sur le score de 0-1. Un nouveau faux pas serait malvenu du côté brugeois.

C'est un déplacement périlleux qui attend ensuite le Standard au Beerschot (16h). C'est sans Samuel Bastien, blessé, et sans Selim Amallah, suspendu, que Philippe Montanier tentera de signer un résultat positif chez des Anversois sur un petit nuage pour leur retour dans l'élite du football belge. Le technicien français pourra toutefois compter sur son capitaine Zinho Vanheusden, de retour de suspension. Le défenseur remplacera dans l'axe Mergim Vojvoda, qui quitte Liège pour le Torino.

Charleroi, sur la lancée de son dernier exercice, a entamé la saison par un joli 9/9. Les Zèbres de Karim Belhocine sont aussi à l'aube d'un âpre duel contre l'Antwerp (18h15). Après une entame compliquée, les troupes d'Ivan Leko ont pris la mesure de La Gantoise le weekend dernier pour signer un premier succès.

Les Buffalo's, derniers et au fond du trou après trois défaites de rang, tenteront d'ailleurs de rebondir dimanche soir contre Malines (20h45) lors du dernier match de la journée. Laszlo Bölöni, arrivé sur le banc gantois la semaine dernière après le limogeage de Jess Thorup, est déjà presque dos au mur.

