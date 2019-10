De retour au sommet de la pile de dossiers concernant l'avenir du football belge, la BeNeLigue semble plus palpable que jamais. Coup de bluff ou coup de génie ? Voyage dans les coulisses du grand marché belge du ballon rond.

À mi-chemin d'Amsterdam et de Bruxelles, Eindhoven fait office de cadre idéal. C'est à l'abri des regards curieux, dans les coulisses du Philips Stadion où le PSV donne la leçon deux fois par mois, que les hommes forts des footballs belge et néerlandais ont désormais pris l'habitude de se rassembler, à un rythme de plus en plus soutenu.

