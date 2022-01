La marche triomphale de l'Union en 1B la saison dernière montre que l'on peut aussi trouver des joueurs avec du potentiel en deuxième division belge. Nous en présentons cinq. Aujourd'hui, nous revenons sur l'éclosion de Tom Vandenberghe à Deinze. Le portier a renvoyé l'expérimenté William Dutoit (ex-Ostende) sur le banc.

Le gardien de 29 ans Tom Vandenberghe porte les couleurs de Deinze depuis l'été 2015. Il est arrivé libre de contrat en provenance du Sparta Petegem, avec lequel il avait obtenu la promotion en troisième division un an plus tôt.

En 2015, le dernier rempart, âgé à l'époque de 22 ans, avait également été autorisé à rejoindre La Gantoise pour un test. Il n'avait pas réussi à convaincre le club qui venait d'être sacré champion pour la première fois de son histoire, ce qui l'a conduit à un transfert non là de loin mais à un niveau inférieur.

Eclosion tardive

La concurrence sous entre les perches du KMSK Deinze n'est pourtant pas des moindres avec le Français William Dutoit, un gardien expérimenté qui a officié à l'étage supérieur du côté de Saint-Trond et d'Ostende.

Pourtant, l'entraîneur Wim De Decker, en concertation avec son entraîneur des gardiens Brian Vandenbussche, a choisi Tom Vandenberghe au début de la saison. L'ancien gardien des Diables rouges (3 sélections) a expliqué son choix dans les colonnes d'Het Laatste Nieuws : "Pendant la préparation, il nous a vite semblé évident que Tom serait notre numéro 1. Après quatre semaines de préparation et deux semaines avant le début du championnat, nous l'avons déjà fait comprendre à nos gardiens. Donner confiance à un gardien de but est également important. Tom a 29 ans. Dans le football aussi, il y a des gens qui ont besoin de plus de temps. Je pense qu'il a encore un bel avenir. N'oubliez pas qu'il a commencé à un niveau très bas (à Deerlijk) et a pris le temps de gravir les échelons. Il est dans la fleur de l'âge."

Avec Vandenberghe dans ses cages, Deinze n'a concédé que 14 buts en 11 matches de D1B. Lors du match de Coupe de Belgique perdu contre le FC Bruges, le joueur de Waregem a également montré son talent en effectuant quelques interventions intelligentes.

Coïncidence ou non, depuis qu'il s'est retrouvé sur le flanc à la mi-novembre en raison d'une déchirure musculaire et qu'il a été remplacé par William Dutoit, Deinze a encaissé beaucoup plus de buts : 11 en 5 rencontres. Le contrat du Flandrien occidentale avec Deinze expire en juin prochain. Il faudra donc voir si un transfert en Pro League sera envisageable à ce moment.

Fiche Tom Vandenberghe °17 augustus 1992 Matches disputés en D1B en 2021/22: 11 Clean sheets: 2

