La marche triomphale de l'Union en 1B la saison dernière montre que l'on peut aussi trouver des joueurs avec du potentiel en deuxième division belge. Nous en présentons cinq. Aujourd'hui, nous allons évoquer l'éclosion du défenseur central Rubin Seigers à Westerlo.

Le solide leader de D1B possède de nombreux joueurs talentueux dans ses rangs, mais ce sont ses statistiques défensives qui marquent le plus les esprits. À la moitié de la saison, Westerlo est la meilleure défense de la série avec seulement 14 buts concédés en 15 matchs. Les Campinois ont réussi à garder leurs filets inviolés la majorité du temps.

Rubin Seigers est certainement l'un des hommes forts de cette bonne organisation défensive. Le joueur de 23 ans a signé un contrat de trois ans au 't Kuipje en janvier 2021. Depuis, il a disputé quinze rencontres de D1B et n'a jamais perdu quand il était aligné dans le onze de départ. Lors de la seule défaite de Westerlo à Deinze (2-1), Seigers était absent.

PALMARES

Le palmarès du jeune défenseur est déjà pas mal. Il compte un titre national avec Genk en 2019, même s'il n'a joué que quelques matchs lors de cet exercice. Un an plus tard, il obtenait la promotion sous le maillot du Beerschot. Il ne fut pourtant pas toujours une valeur sûre au Kiel, notamment en raison d'une grave blessure au genou. A Westerlo, il espère aussi revenir au plus haut niveau du football belge et surtout y percer.

Fiche Rubin Seigers °11 janvieri 1998 Nombre de matches en D1B 2021/22: 14 Goals: 0 Assists: 0

