Les révélations en D1B: Alexander Maes, la plaque tournante du Lierse

La marche triomphale de l'Union en 1B la saison dernière montre que l'on peut aussi trouver des joueurs avec du potentiel en deuxième division belge. Nous en présentons cinq. Aujourd'hui, on revient sur le beau début de saison du capitaine du Lierse Alexander Maes qui a su rebondir après la réalisation de son contrat au Beerschot voici un an et demi.

Avec son brassard de capitaine autour du biceps gauche, Alexander Maes alimente le très prolifique secteur offensif du Lierse. © belga