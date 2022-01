La marche triomphale de l'Union en 1B la saison dernière montre que l'on peut aussi trouver des joueurs avec du potentiel en deuxième division belge. Nous en présentons cinq. Aujourd'hui, nous nous attardons sur le cas de Daniel Maderner de Waasland-Beveren.

L'un des attaquants les plus efficaces de notre deuxième division est Autrichien. Daniel Maderner, 26 ans, est le nouveau numéro 9 de Waasland-Beveren. Il doit compenser le départ de Michael Frey, parti alimenter le marquoir de l'Antwerp. Pour l'instant, Maderner parvient à bien remplacer le Suisse.

Celui qui a longtemps été le meilleur buteur en 1B a démontré qu'il était le voleur de buts que les Waaslandiens recherchaient. Pour son premier match de championnat sous la houlette de l'entraîneur Marc Schneider, il a conquis tous les coeurs jaunes et bleus grâce à un doublé contre Lommel, dont le but de la victoire à la 98e minute (2-3).

Un passé de gardien de but

L'Autrichien est un attaquant costaud, doté d'une bonne mentalité, comme en témoigne son grand nombre de duels aériens gagnés. La comparaison avec le profil de Frey va même un peu plus loin.

Il a commencé sa jeune carrière en tant que gardien de but, mais a rapidement été déplacé de l'autre côté du terrain. Son passé de gardien de but lui a valu un moment de gloire lorsqu'il a remplacé un gardien en difficulté dans son championnat d'origine et a réussi à arrêter un penalty.

Waasland-Beveren est le premier club étranger de Maderner après des passages au SCR Altach et au Wiener Neustädter SC dans son Autriche natale.

Fiche Daniel Maderner °12 octobre 1995 Matches en 1B 2021/22: 15 Goals: 8 Assists: 1

