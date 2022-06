Celle qui évoluera la saison prochaine avec Tessa Wullaert au Fortuna Sittard compte neuf sélections en équipe nationale.

Isabelle Iliano s'est blessée et doit déclarer forfait pour le championnat d'Europe de football féminin, a annoncé la fédération belge vendredi.

La défeuseuse des Red Flames, 25 ans, souffre d'une blessure au genou droit et a dû quitter le camp d'entraînement de la Belgique à Tubize. Isabelle Iliano compte neuf sélections en équipe nationale et jouera la saison prochaine pour le club néerlandais de Fortuna la saison prochaine en provenance du Club YLA. La Belgique doit disputer l'Euro cet été en Angleterre dans un groupe avec l'Islande (10 juillet), la France (14 juillet) et l'Italie (18 juillet).

