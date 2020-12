L'équipe nationale belge féminine de football a conservé sa 17e place dans le nouveau classement publié vendredi par la FIFA, la fédération internationale de football. En décembre dernier, les Red Flames avaient atteint ce classement leur meilleur à ce jour.

Depuis la publication du précédent classement à la mi-août, les joueuses de l'entraîneur national Ives Serneels ont obtenu leur billet pour le championnat d'Europe en Angleterre, qui a été reporté d'un an en raison de la pandémie et qui se déroulera du 6 au 31 juillet 2022.

Les Flames ont joué un solide tour préliminaire et ont remporté 21 points en huit matchs. Lors de la dernière journée de qualification, le 1er décembre, Tessa Wullaert et ses coéquipières ont remporté une belle victoire 4-0 à Louvain contre la Suisse, qui visait également la place pour l'Euro. Pour la Belgique, il s'agit de la deuxième participation consécutive au Championnat d'Europe. En 2017, les Flames ont été éliminées dès la phase de groupes lors de leurs débuts au tour final aux Pays-Bas.

En haut du classement de la FIFA, les États-Unis (2192 pts), champions du monde en titre, sont en tête devant l'Allemagne (2091) et la France (2 032). Les Pays-Bas (2023) et la Suède (2009) complètent le Top 5.

Le prochain classement de la FIFA sera connu le 26 mars 2021.

