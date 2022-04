L'équipe nationale belge féminine de football jouera une rencontre de préparation contre l'Irlande du Nord (FIFA 46) le jeudi 23 juin. Elle vient compléter le programme en vue de l'Euro, a annoncé mercredi l'Union belge de football (URBSFA).

"L'Irlande du Nord est un sparring-partner idéal avant notre premier match contre l'Islande", déclare l'entraîneur national Ives Serneels. "Ils ont plus ou moins le même style que les pays d'Europe du Nord comme l'Islande. Ils ont beau être à 25 bonnes places derrière nous au classement FIFA, ils vendront chèrement leur peau." Les matchs amicaux contre l'Angleterre (16 juin), l'Autriche (26 juin) et le Luxembourg (28 juin) avaient déjà été annoncés. Seul le match contre l'Angleterre sera joué en déplacement. Les deux pays s'affronteront au stade Molineux du club de Premier League Wolverhampton Wanderers, où évolue le Diable Rouge Leander Dendoncker. Comme la Belgique, l'Irlande du Nord, l'Angleterre et l'Autriche sont qualifiés pour le championnat d'Europe, qui se jouera du 6 au 31 juillet en Angleterre. Les Red Flames de l'entraîneur national Ives Serneels sont dans le difficile groupe D, en compagnie de la France, de l'Italie et de l'Islande.