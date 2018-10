"Les pylônes des stades, ça m'attire"

"Entre l'âge de cinq et douze ans, j'ai joué aux White Boys Saint-Nicolas. J'étais plutôt robuste et quand, à douze ans, j'ai dû passer chez les filles, j'ai préféré renoncer. Mais le foot me manquait. Alors, un an plus tard, je suis devenue arbitre. A 13 ans, je dirigeais des matches de Diablotins. Par la suite, je suis devenue arbitre-assistante, ce qui me convenait mieux. J'ai officié jusqu'en D2 nationale. En 2016, j'ai eu des problèmes de santé et j'ai dû arrêter. Il ne faut pas sous-estimer les exigences physiques. En fait, nous devons être aussi en forme que les joueurs pros.

...