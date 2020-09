Le ministre flamand des Sports Ben Weyts annonce mardi soir avoir approuvé les premiers protocoles permettant le retour du public dans les stades de football du nord du pays.

Ces approbations concernent les clubs de division 1A du Club Bruges, de Courtrai et de Saint-Trond. A l'instar de la Fédération Wallonie-bruxelles, le ministre a aussi confirmé le protocole pour le club bruxellois d'Anderlecht.

Les clubs de football ont été invités à soumettre un scénario spécifique pour le retour du public en fonction de la capacité de leur stade, afin de garantir que les matches se déroulent en toute sécurité. Les autorités locales et le ministre compétent ont alors la possibilité de donner leur feu vert. Celui-ci vient donc d'être accordé à Bruges, Courtrai et Saint-Trond.

La Fédération Wallonie-Bruxelles avait annoncé plus tôt dans le journée son feu vert pour Anderlecht, Eupen et Charleroi. Pour qu'ils puissent à nouveau recevoir des supporters locaux ce week-end (pas les visiteurs), les clubs doivent respecter les règles de sécurité du protocole défini. Par exemple, les spectateurs doivent suivre le match seulement auprès de personnes de leur propre bulle. Une distance d'un mètre doit être maintenue entre les bulles et tout supporter de plus de 12 ans doit porter un masque.

"Maintenant que nous en savons davantage sur le virus, nous avons pu réduire la règle de distance de 1,5 mètre à 1 mètre en concertation avec des experts", a déclaré Ben Weyts. Ces mesures s'appliquent également à l'extérieur du stade. D'autres clubs de D1A et D1B devraient aussi voir leur protocole validé dans les prochains jours.

