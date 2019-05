La prochaine assemblée générale de la Pro League, le vendredi 7 juin, pourrait mettre au vote quelques propositions d'aménagements du Playoff 2. Le principe de la division des points par deux en Playoff 1 pourrait par ailleurs être remis en question.

Les deux projets de réforme du championnat n'ont pas recueilli suffisamment de voix pour être validés. Ils retournent donc au moins provisoirement au frigo, et le système actuel restera par conséquent en vigueur. Aucune des deux alternatives proposées n'a en effet obtenu la majorité des deux tiers des voix, 36 sur 45, requise pour présenter une compétition new look lors de la saison 2020-2021, c'est à dire pour l'entrée en vigueur du nouveau contrat-tv.

La proposition de Bart Verhaeghe (Club Bruges) consistait à revenir à une formule classique sans playoffs avec vingt clubs. Celle d'Herman Wijnants (Westerlo) ramenait de seize à quatorze, le nombre d'équipes en D1A (Jupiler Pro League), et à porter de huit à dix, le nombre d'équipes en D1B (Proximus League), avec deux descendants et deux montants. "Il n'y a pas de majorité favorable à une modification de la formule actuelle, qui conformément à nos statuts restera donc en l'état", a déclaré le tout fraîchement élu Peter Croonen, lequel, dans le pas contraire, n'aurait pas maintenu sa candidature.

Pas de changements mais peut-être, voire très probablement, un lifting du playoff 2. Le principe de la division des points par deux en playoff 1 pourrait également se voir remis en question. Rendez-vous à l'assemblée genérale du vendredi 7 juin, la dernière de la saison. Il revient en attendant au management de la Pro League de réfléchir à ces aménagements, et à définir dans les détails le format qui sera soumis au vote à cette occasion.