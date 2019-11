Les petits secrets des jardiniers des meilleures pelouses du pays

Oubliez les grands- pères qui arpentent le terrain sur un tracteur. De plus en plus, les préposés à l'entretien des terrains sont de jeunes professionnels qui vivent pour leur métier. " Si l'on est passionné, on ne se formalise pas de devoir parcourir 60 à 70 kilomètres sur la pelouse chaque semaine. "

© BELGAIMAGE/CHRISTOPHE KETELS