En se consacrant intégralement à sa version digitale, votre mag vous offrira de nouveaux contenus à découvrir au quotidien. Demandez le programme.

Parce que nous aimons que certaines traditions gardent la vie dure, malgré leur volatilité ces derniers temps, la semaine de Sport/Foot Magazine démarrera toujours le mercredi. Comme vous en avez pris l'habitude dans les premières pages de notre version papier, c'est une interview exclusive qui ouvrira le bal hebdomadaire de nos nouvelles rubriques en ligne.

Le jeudi, les accès de la rédaction à une base de données statistiques et nos capacités d'analyse nous permettront de vous concocter le portrait tactique d'un joueur en vue de Pro League.

Le milieu de terrain liégeois Samuel Bastien sera le premier invité de la rubrique "portrait tactique". © belgaimage

Chaque vendredi, Sport/Foot Magazine se mettra en mode mercato en jetant un regard vers cette D1B qui fait surtout parler d'elle pour de mauvaises raisons, ces dernières semaines. C'est oublier un peu facilement que l'antichambre de l'élite dispose de talents intéressants, et la bonne pioche de la D1B sera là pour nous le rappeler.

Pas de pause le week-end, puisque le samedi nous fera traverser les frontières pour nous intéresser à la pépite de la semaine. La rubrique vous présentera un joueur de moins de 21 ans, pas encore entré dans le giron des ténors européens, et qui devrait décoller dans les années à venir. Quant au dimanche, il sera consacré au football amateur à travers la rubrique foot du dimanche, qui évoquera la situation d'un club de nos divisions inférieures.

La rubrique "en coulisses" vous plongera dans l'envers du décor du football belge. © PHILIPPE CROCHET/PHOTO NEWS

Pour entamer la semaine, le lundi sera le jour du sujet des lecteurs. Chaque mercredi, une réunion de rédaction virtuelle se tiendra en deux temps sur notre compte Instagram (@sportfootmagazine). Vous pourrez d'abord y proposer des idées de sujets à traiter, puis voter parmi les trois propositions qui auront le plus séduit la rédaction, et découvrir cinq jours plus tard l'article qui aura découlé de vos choix.

Enfin, le mardi vous emmènera en coulisses, pour maintenir ces révélations sur l'envers du décor footballistique qui ont toujours constitué la marque de fabrique de notre magazine.

La rubrique "Ce jour-là" vous ramènera notamment à l'époque où José Mourinho gagnait des trophées. © AFP

Étalé tout au long de la semaine, ce nouveau programme sera complété par trois séquences quotidiennes : le quiz du jour, déjà devenu un incontournable de notre site en cette période de confinement, restera évidemment un temps fort de la journée. Il sera rejoint par ce jour-là, qui vous proposera de voyager dans le temps pour revivre un événement vécu dans le passé à la date du jour, ainsi que par l'info du jour, offrant un regard analytique sur l'actualité sportive la plus chaude.

De quoi occuper vos semaines de manière musclée, malgré la mise en pause de vos sports préférés.

© SFM

Parce que nous aimons que certaines traditions gardent la vie dure, malgré leur volatilité ces derniers temps, la semaine de Sport/Foot Magazine démarrera toujours le mercredi. Comme vous en avez pris l'habitude dans les premières pages de notre version papier, c'est une interview exclusive qui ouvrira le bal hebdomadaire de nos nouvelles rubriques en ligne.Le jeudi, les accès de la rédaction à une base de données statistiques et nos capacités d'analyse nous permettront de vous concocter le portrait tactique d'un joueur en vue de Pro League.Chaque vendredi, Sport/Foot Magazine se mettra en mode mercato en jetant un regard vers cette D1B qui fait surtout parler d'elle pour de mauvaises raisons, ces dernières semaines. C'est oublier un peu facilement que l'antichambre de l'élite dispose de talents intéressants, et la bonne pioche de la D1B sera là pour nous le rappeler.Pas de pause le week-end, puisque le samedi nous fera traverser les frontières pour nous intéresser à la pépite de la semaine. La rubrique vous présentera un joueur de moins de 21 ans, pas encore entré dans le giron des ténors européens, et qui devrait décoller dans les années à venir. Quant au dimanche, il sera consacré au football amateur à travers la rubrique foot du dimanche, qui évoquera la situation d'un club de nos divisions inférieures.Pour entamer la semaine, le lundi sera le jour du sujet des lecteurs. Chaque mercredi, une réunion de rédaction virtuelle se tiendra en deux temps sur notre compte Instagram (@sportfootmagazine). Vous pourrez d'abord y proposer des idées de sujets à traiter, puis voter parmi les trois propositions qui auront le plus séduit la rédaction, et découvrir cinq jours plus tard l'article qui aura découlé de vos choix.Enfin, le mardi vous emmènera en coulisses, pour maintenir ces révélations sur l'envers du décor footballistique qui ont toujours constitué la marque de fabrique de notre magazine.Étalé tout au long de la semaine, ce nouveau programme sera complété par trois séquences quotidiennes : le quiz du jour, déjà devenu un incontournable de notre site en cette période de confinement, restera évidemment un temps fort de la journée. Il sera rejoint par ce jour-là, qui vous proposera de voyager dans le temps pour revivre un événement vécu dans le passé à la date du jour, ainsi que par l'info du jour, offrant un regard analytique sur l'actualité sportive la plus chaude.De quoi occuper vos semaines de manière musclée, malgré la mise en pause de vos sports préférés.